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Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста | Фото:22.01 13:45   MIGnews.com

Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник прибыл из Брюсселя в Копенгаген, несмотря на то, что правительство Испании может добиться его ареста за пределами столицы Бельгии.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает El Pais.

Ранее агентство Europa Press сообщило, что в понедельник рано утром Пучдемон прибыл в аэропорт Брюссель-Шарлеруа, чтобы сесть на рейс авиакомпании Ryanair до Копенгагена. Позднее СМИ распространили фото и видеокадры, на которых видно, как он стоит в очереди в аэропорту и затем садится в самолет.

Вскоре датское телевидение подтвердило, что он прибыл в Копенгаген.

Ожидается, что сегодня Пучдемон приедет в Копенгагенский университет, где примет участие в дебатах, посвященных Каталонии.

В ходе дебатов будет затронута тема политической обстановки в Каталонии.

Напомним, правительство Испании заявляло ранее, что намеренно добиться ордера на арест Пучдемона, если он окажется на территории Дании.

Отметим, прокуратура Испании обвиняет Пучдемона и четверых его соратников в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.
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