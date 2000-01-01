22.01 13:45 MIGnews.com

Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста

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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник прибыл из Брюсселя в Копенгаген, несмотря на то, что правительство Испании может добиться его ареста за пределами столицы Бельгии.Об этом в понедельник, 22 января сообщает El Pais.Ранее агентство Europa Press сообщило, что в понедельник рано утром Пучдемон прибыл в аэропорт Брюссель-Шарлеруа, чтобы сесть на рейс авиакомпании Ryanair до Копенгагена. Позднее СМИ распространили фото и видеокадры, на которых видно, как он стоит в очереди в аэропорту и затем садится в самолет.Вскоре датское телевидение подтвердило, что он прибыл в Копенгаген.Ожидается, что сегодня Пучдемон приедет в Копенгагенский университет, где примет участие в дебатах, посвященных Каталонии.В ходе дебатов будет затронута тема политической обстановки в Каталонии.Напомним, правительство Испании заявляло ранее, что намеренно добиться ордера на арест Пучдемона, если он окажется на территории Дании.Отметим, прокуратура Испании обвиняет Пучдемона и четверых его соратников в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.