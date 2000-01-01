23.01 06:23 MIGnews.com

Саудовские принцы могут откупиться от обвинений в коррупции

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Арестованные принцы в Саудовской Аравии могут заплатить властям около 100 млрд долларов, чтобы урегулировать ситуацию с обвинениями в коррупции.Об этом в понедельник, 22 января сообщает Bloomberg.При этом содержатся обвиняемые в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Переговоры с ними должны завершиться к концу января, отмечает агентство.Условия правительства приняли 90 человек, они уже вышли на свободу, еще пятеро обдумывают предложение, а 95 — отказываются платить и рискуют попасть под суд, передает издание.Напомним, 14 января задержанный принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей королевства, предложил "пожертвование" властям. Но генпрокурора страны не устроила сумма взноса.В ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии взял под стражу около 200 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Их подозревают в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах.В ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии взял под стражу около 200 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Их подозревают в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах.Тогда же газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство страны намерено конфисковать у арестованных 800 миллиардов долларов.