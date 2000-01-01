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Саудовские принцы могут откупиться от обвинений в коррупции | Фото:23.01 06:23   MIGnews.com

Саудовские принцы могут откупиться от обвинений в коррупции

Арестованные принцы в Саудовской Аравии могут заплатить властям около 100 млрд долларов, чтобы урегулировать ситуацию с обвинениями в коррупции.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает Bloomberg.

При этом содержатся обвиняемые в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Переговоры с ними должны завершиться к концу января, отмечает агентство.

Условия правительства приняли 90 человек, они уже вышли на свободу, еще пятеро обдумывают предложение, а 95 — отказываются платить и рискуют попасть под суд, передает издание.

Напомним, 14 января задержанный принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей королевства, предложил "пожертвование" властям. Но генпрокурора страны не устроила сумма взноса.

В ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии взял под стражу около 200 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Их подозревают в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах.

В ноябре 2017 года Национальный антикоррупционный комитет Саудовской Аравии взял под стражу около 200 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Их подозревают в отмывании денег, злоупотреблении властью, взяточничестве и растратах.

Тогда же газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство страны намерено конфисковать у арестованных 800 миллиардов долларов.
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