22.01 13:55 MIGnews.com

Нетаниягу приветствовал Пенса в столице Израиля

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретил американского вице-президента.Вдоль красной дорожки был выстроен почётный караул. Были исполнены национальные гимны двух стран.Глава правительства Израиля и вице-президент США провели встречу за закрытыми дверями, после которой состоялась встреча в расширенном составе с участием делегации, сопровождающей вице-президента Пенса.Премьер-министр Нетаниягу:"Господин вице-президент, мне выпала большая честь на протяжении многих лет приветствовать здесь сотни лидеров в столице Израиля, в Иерусалиме.Но впервые с этой трибуны мы вместе можем сказать эти три слова - Иерусалим - столица Израиля.Я хотел бы поблагодарить президента Трампа и вас за этот исторический меморандум, который вы, как я знаю, горячо поддержали.C нетерпением жду продолжения начатого разговора о том, как укреплять наш замечательный союз, который никогда не был столь прочным, и как продвигаться к нашей общей цели - миру и безопасности в регионе.Я приветствую вас, дорогой друг, в Иерусалиме. Добро пожаловать".