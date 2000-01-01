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Нетаниягу приветствовал Пенса в столице Израиля22.01 13:55   MIGnews.com

Нетаниягу приветствовал Пенса в столице Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретил американского вице-президента.

Вдоль красной дорожки был выстроен почётный караул. Были исполнены национальные гимны двух стран.

Глава правительства Израиля и вице-президент США провели встречу за закрытыми дверями, после которой состоялась встреча в расширенном составе с участием делегации, сопровождающей вице-президента Пенса.

Премьер-министр Нетаниягу:

"Господин вице-президент, мне выпала большая честь на протяжении многих лет приветствовать здесь сотни лидеров в столице Израиля, в Иерусалиме.

Но впервые с этой трибуны мы вместе можем сказать эти три слова - Иерусалим - столица Израиля.



Я хотел бы поблагодарить президента Трампа и вас за этот исторический меморандум, который вы, как я знаю, горячо поддержали.

C нетерпением жду продолжения начатого разговора о том, как укреплять наш замечательный союз, который никогда не был столь прочным, и как продвигаться к нашей общей цели - миру и безопасности в регионе.

Я приветствую вас, дорогой друг, в Иерусалиме. Добро пожаловать".
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