Нетаниягу приветствовал Пенса в столице Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретил американского вице-президента.
Вдоль красной дорожки был выстроен почётный караул. Были исполнены национальные гимны двух стран.
Глава правительства Израиля и вице-президент США провели встречу за закрытыми дверями, после которой состоялась встреча в расширенном составе с участием делегации, сопровождающей вице-президента Пенса.
Премьер-министр Нетаниягу:
"Господин вице-президент, мне выпала большая честь на протяжении многих лет приветствовать здесь сотни лидеров в столице Израиля, в Иерусалиме.
Но впервые с этой трибуны мы вместе можем сказать эти три слова - Иерусалим - столица Израиля.
Я хотел бы поблагодарить президента Трампа и вас за этот исторический меморандум, который вы, как я знаю, горячо поддержали.
C нетерпением жду продолжения начатого разговора о том, как укреплять наш замечательный союз, который никогда не был столь прочным, и как продвигаться к нашей общей цели - миру и безопасности в регионе.
Я приветствую вас, дорогой друг, в Иерусалиме. Добро пожаловать".