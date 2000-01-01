22.01 14:30 MIGnews.com

Лапид: Палестинцы предпочитают бойкотировать визит Пенса

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, выступая сегодня (22.1.18) на заседании парламентской фракции, отметил, что оппозиция также рада визиту вице-президента США Майкла Пенса."Мы приветствуем вице-президента США Майкла Пенса, прибывшего с визитов в Израиль. Он должен знать, что не только коалиция рада ему, но и оппозиция. Вице-президент Майкл Пенс один из самых верных друзей нашего государства. Он известен своей многолетней борьбой с BDS, его приверженность безопасности и миру в Израиле достойна высших похвал.То, что Палестинская Автономия и президент Аббас решили бойкотировать его визит – одновременно разочаровывает и озадачивает. Это еще одно доказательство, что палестинцы в очередной раз демонстрируют, что предпочитают прикидываться обиженными жертвами, а не вести диалог. Я не буду продолжать, ибо сегодня день радости, а не споров. Мы рады визиту Майкла Пенса и выражаем благодарность Соединенным Штатам и президенту Трампу за признание Иерусалима вечной столицей Израиля. Добро пожаловать, г-н вице-президент!", - заявил на заседании фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.Пресс-служба фракции "Еш Атид"