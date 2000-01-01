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ЕС ударил по КНДР новыми санкциями | Фото: AFP22.01 15:12   MIGnews.com

ЕС ударил по КНДР новыми санкциями

Совет ЕС объявил о принятии решения наложить индивидуальные санкции против 17-и граждан Северной Кореи, которые, несмотря на санкции, наложенные на КНДР, продолжали деятельность, обходя ограничения ООН. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщается в распространённом коммюнике пресс-службы Совета ЕС, данное решение нацелено на расширение и усиление санкций организации.

Согласно с ново принятым решением, все активы вошедших лиц в санкционный список будут заморожены, а также им запрещен въезд на территорию европейских стран.

Усиление ограничений против КНДР были связаны с ускорением развития ядерной программы Пхеньяном и ее систематической практикой игнорирования резолюций СБ ООН.
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