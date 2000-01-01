22.01 15:12 MIGnews.com

ЕС ударил по КНДР новыми санкциями

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Совет ЕС объявил о принятии решения наложить индивидуальные санкции против 17-и граждан Северной Кореи, которые, несмотря на санкции, наложенные на КНДР, продолжали деятельность, обходя ограничения ООН. Об этом сообщает "Интерфакс".Как сообщается в распространённом коммюнике пресс-службы Совета ЕС, данное решение нацелено на расширение и усиление санкций организации.Согласно с ново принятым решением, все активы вошедших лиц в санкционный список будут заморожены, а также им запрещен въезд на территорию европейских стран.Усиление ограничений против КНДР были связаны с ускорением развития ядерной программы Пхеньяном и ее систематической практикой игнорирования резолюций СБ ООН.