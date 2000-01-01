22.01 18:22 MIGnews.com

Исраэль Кац: Пенс вновь поддержал Израиль

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац приветствовал выступление вице-президента США Майка Пенса в Кнессете в понедельник, 22 января.На своей странице в Twitter министр написал:"Своей трогательной и теплой произраильской речью в Кнессете вице-президент США Пенс вновь доказал, что он настоящий друг еврейского народа и государства Израиль".Министр Кац отметил такие важные моменты выступления Пенса, как сообщение о переносе посольства США в Иерусалим до конца следующего года, и слова вице-президента о том, что США никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием."Эти заявления подтверждают крепкую связь между нашими государствами", - подчеркнул Кац.