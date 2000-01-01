Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Исраэль Кац: Пенс вновь поддержал Израиль 22.01 18:22   MIGnews.com

Исраэль Кац: Пенс вновь поддержал Израиль

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац приветствовал выступление вице-президента США Майка Пенса в Кнессете в понедельник, 22 января.

На своей странице в Twitter министр написал:

"Своей трогательной и теплой произраильской речью в Кнессете вице-президент США Пенс вновь доказал, что он настоящий друг еврейского народа и государства Израиль".

Министр Кац отметил такие важные моменты выступления Пенса, как сообщение о переносе посольства США в Иерусалим до конца следующего года, и слова вице-президента о том, что США никогда не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием.

"Эти заявления подтверждают крепкую связь между нашими государствами", - подчеркнул Кац.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:37
Российский астронавт полетал по МКС на пылесосе
23:23
Девушка нарушила движение лондонского метро из-за телефона
22:27
Лавров: В Сирии всё ещё есть терроризм
21:40
Итальянец открыл стрельбу по людям с балкона своего дома
21:28
Внучка Елизаветы II выходит замуж
20:56
Сирийская оппозиция рассчитывает на Россию
20:39
Либерман: депутаты Арабского списка террористы
19:53
Ципи Ливни: необходимо использовать шанс на мир в регионе
19:25
Пилоты "Эль-Аль" отказались перевозить нелегалов из Африки
18:53
Развозов добился выплаты пособий жертвам Катастрофы
18:40
Беженец сбежал в Швецию после изнасилования ребенка
17:56
Ученые из Хайфы расшифровали один из свитков Мертвого моря
16:55
Филиппины депортируют ученого ХАМАСа
16:17
Арабские депутаты пытались сорвать выступление Пенса
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus