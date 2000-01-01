22.01 18:53 MIGnews.com

Развозов добился выплаты пособий жертвам Катастрофы

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Пособия пожилым людям, пережившим Холокост, будут выплачены в полном объеме еще до конца января, заявил сегодня депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Константин Развозов."Все, кому положена эта выплата, должны получать ее без задержек и бюрократии", - подчеркнул депутат.В канцелярию Константина Развозова поступали многочисленные жалобы на промедления в реализации национальной программы, инициированной Яиром Лапидом на посту министра финансов в 2014 году. Люди, которые имеют право на дополнительное пособие, не получили его вовремя и не понимали, в чем причина невыплат. В ответ на эти обращения, Константин Развозов потребовал от Министерства финансов и Управления по правам лиц, переживших Холокост, выполнить обязательства, взятые предыдущим правительством. В результате были получены гарантии, что все выплаты за 2018 год будут проведены еще до 31 января.Согласно программе, граждане Израиля, пережившие Катастрофу, должны получать на банковские счета ежегодное пособие в размере 3 600 шекелей. Недавно эта сумма была увеличена до 3960 шекелей. Однако до многих получателей деньги так и не дошли."Когда Лапид осуществлял национальную программу помощи пережившим Холокост, мы заявили, что наш моральный долг – по мере сил улучшать условия жизни этих людей. Теперь мы должны добиться, чтобы все, кто заслуживает эту материальную помощь, получали ее вовремя и без бюрократических преград", - прокомментировал Развозов."Нельзя забывать, что речь идет об очень пожилых гражданах. Они привыкли получать эти деньги в самом начале года. Январь почти позади, люди волнуются, поэтому мы и решили обратиться с запросом в Минфин", – добавил депутат.