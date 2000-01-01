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Сирийская оппозиция рассчитывает на Сирию | Фото: Thinkstock22.01 20:56   MIGnews.com

Сирийская оппозиция рассчитывает на Россию

Представители оппозиции в Сирии рассчитывают на Россию по вопросу урегулирования ситуации в стране. Данная информация была предоставлена в понедельник, 22 января, со ссылкой на главу объединенной делегации сирийской оппозиции Наср аль-Харири.

"Мы, сирийцы, полностью верим в необходимость политического решения", – цитирует информационное агентство ТАСС заявление аль-Харири.

Он также отметил, что с его точки зрения важно понять, в чём причина прекращения политического процесса в Женеве для того, чтобы данная ситуация не имела повторения в Астане и Сочи.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что Соединённые Штаты заинтересованы в стабилизации ситуации в Сирии. Такое заявление прозвучало от госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

По его словам, в Штатах было принято решение сохранить военное присутствие в стране после того, как террористическая группировка "Исламское государство Ирака и Леванта", действовавшая на территории Сирии, потерпела поражение. В США убеждены в том, что такие методы необходимы для стабилизации политической ситуации в стране.
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