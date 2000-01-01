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flickr/Bartlomiej Mostek 22.01 19:25   MIGnews.com

Пилоты "Эль-Аль" отказались перевозить нелегалов из Африки

Пилоты израильской авиакомпании "Эль-Аль" отказались перевозить африканских нелегалов, депортированных в третьи страны. Об этом сообщает Times of Israel в понедельник, 22 января.

Несколько пилотов опубликовали сообщения на своих страницах в Facebook, в которых сообщили о своем отказе участвовать в массовой депортации африканских беженцев из Израиля.

Представители летного состава заявили, что депортированные нелегалы не смогут выжить, а значит, на пилотов ляжет ответственность за судьбу и даже смерть.

Так, пилот Иддо Элад заявил, что он отказывается "доставлять беженцев на смерть".

"Я не буду участвовать в этом варварстве", - написал Элад на своей странице в Facebook.

Шауль Бецер, первый пилот, призвал вспомнить ценности сионизма, а также этические основы иудаизма об уважении ко всем людям и приоритете человеческой жизни.

"Как пилот, и как человек я отказываюсь от перевозки беженцев в те места, где их шансы на выживание ничтожны", - написал Бецер.

Йоэль Питербарг – заявил, что страна, в которой все еще помнят о Холокосте, "не может выбросить беженцев, как бродячих собак, в их страны, где царит страдание, насилие и мучительная смерть".
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