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Ципи Ливни: необходимо использовать шанс на мир в регионе 22.01 19:53   MIGnews.com

Ципи Ливни: необходимо использовать шанс на мир в регионе

В понедельник, 22 января на заседании парламентской фракции Сионистского лагеря Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, поблагодарила вице-президента США Майка Пенса, прибывшего с визитом в Израиль, за поддержку еврейского государства: "Я хочу поблагодарить вице-президента США за поддержку и дружественное отношение к Израилю. Наша страна нуждается в безопасности и в мире. И то, и другое достижимо.

Главная наша национальная задача - сохранение еврейского и демократического характера государства в Эрец-Исраэль и обеспечение его безопасности. Принцип двух национальных государств - это наши общие интересы. Он позволяет сохранить Израиль еврейским и демократическим государством, одновременно позволяя палестинцам реализовать национальные устремления не в Израиле.

В итоге будет урегулирован конфликт, и два государства станут национальными домами двух народов. Мы рады знать, что США поддерживают принцип "два государства для двух народов", если обе стороны согласны. Но я не знаю, что услышит вице-президент в этом визите, так как благо Израиля не всегда совпадает с политическими и идеологическими взглядами некоторых членов правящей коалиции.

Как Израиль, так и палестинцы должны понять, что мир требует уступок с обеих сторон. В регионе появился шанс, и следует его использовать. Так будет правильно, справедливо и разумно".
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