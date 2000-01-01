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Лавров: В Сирии всё ещё есть терроризм 22.01 22:27   MIGnews.com

Лавров: В Сирии всё ещё есть терроризм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в Сирии всё ещё сохраняются отдельные террористические очаги, которые необходимо подавить для того, чтобы убрать угрозу. Такое заявление от Лаврова прозвучало в ходе его встречи с главой объединенной делегации сирийской оппозиции Насром аль-Харири.

"Халифат как цель ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) не состоялся, но еще сохраняется задача подавления отдельных террористических очагов... Рассчитываем, что продвижение межсирийского диалога позволит объединить усилия всех сирийцев в окончательном искоренении террористической угрозы в этой стране", - заявил глава МИДа России.

Лавров также отметил, что несмотря на то, что на сегодняшний день "встречаются отдельные проявления всплеска боевых действий, в целом ситуация гораздо лучше, чем она была еще год назад".

"Залогом успеха политического процесса мы считаем строгое выполнение всех положений резолюции СБ ООН 2254, которая призывает к началу инклюзивного диалога с участием как правительства САР [Сирийской Арабской Республики], так и самого широкого спектра сирийской оппозиции. Мы хотим в очередной раз помочь продвижению к этой цели, созывая Конгресс сирийского национального диалога, который пройдет 29-30 января в нашей южной столице. Рассчитываем, что все те, кто имеет какое-то влияние на различные группы оппозиции, поможет обеспечить по-настоящему инклюзивный характер межсирийского диалога", - сказал министр.
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