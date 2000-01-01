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Либерман: депутаты Арабского списка террористы 22.01 20:39   MIGnews.com

Либерман: депутаты Арабского списка террористы

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал постыдной выходку депутатов от Объединенного арабского списка, пытавшихся сорвать выступление вице-президента США Майка Пенса в Кнессете.

По словам лидера партии НДИ, они в очередной раз доказали, что представляют в Кнессете не своих избирателей, а террористов.

Либерман подчеркнул, что депутаты от Объединенного арабского списка раз за разом демонстрируют свою нелояльность Государству Израиль и его символам. И пока у израильских арабов не будет другого руководства, шанса на достижение мира нет.

Ранее арабские парламентарии попытались сорвать выступление Пенса в Кнессете, однако охранники вывели депутатов из зала.
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