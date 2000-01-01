Либерман: депутаты Арабского списка террористы

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал постыдной выходку депутатов от Объединенного арабского списка, пытавшихся сорвать выступление вице-президента США Майка Пенса в Кнессете.
По словам лидера партии НДИ, они в очередной раз доказали, что представляют в Кнессете не своих избирателей, а террористов.
Либерман подчеркнул, что депутаты от Объединенного арабского списка раз за разом демонстрируют свою нелояльность Государству Израиль и его символам. И пока у израильских арабов не будет другого руководства, шанса на достижение мира нет.
Ранее арабские парламентарии попытались сорвать выступление Пенса в Кнессете, однако охранники вывели депутатов из зала.