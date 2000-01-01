23.01 07:13 MIGnews.com

Заявление Нетаниягу на специальном заседании Кнессета

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на специальном заседании Кнессета в честь вице-президента США Майка Пенса.Глава израильского правительства заявил:"Г-н вице-президент, вы говорите от имени американской администрации, первой из мировых правительств, признавшей Иерусалим столицей Израиля. Это признание займет достойное место среди международных решений, имеющих историческое значение для сионизма. Первым, 100 лет назад, 2 ноября 1917 года, стала Декларация Бальфура, которая поддерживала право еврейского народа на национальный очаг на нашей земле. Вторым – резолюция, принятая 70 лет назад, 29 ноября 1947 года, когда Организация Объединенных Наций проголосовала за создание национального государства еврейского народа. Третье решение было принято несколько месяцев спустя, 14 мая 1948 года, когда президент Трумэн первым из мировых лидеров признал Израиль. Четвертое решение было принято в прошлом месяце, 6 декабря 2017 года, когда президент Трамп стал первым мировым лидером, признавшим Иерусалим нашей суверенной столицей.В этот момент, который я обещаю вам, наш народ запомнит навсегда, вы, вице-президент Пенс, вы встали на сторону президента Трампа в полном смысле этого слова. Вы не просто физически находились там, вы поддерживали это заявление с энтузиазмом и великой верой, которая характеризует все ваши действия.Мой друг, как вы знаете, Израиль – это бьющая ключом демократия. В отличие от других парламентов Ближнего Востока, здесь, в Кнессете, люди действительно могут высказать свое мнение - и поверьте мне, как вы скоро увидите, они делают это с решимостью и пылом. Здесь возникает немало споров, но по вопросу признания Иерусалима столицей, думаю, что говорю от имени почти всех, как представителей коалиции, так и оппозиции, когда выражаю глубокую благодарность граждан Израиля президенту Трампу и вам за историческое решение, которое никогда не будет забыто.Уважаемый вице-президент, это решение является важной вехой в тесных отношениях между нашими странами. Эта дружба возникла задолго до создания Израиля. Задолго до основания Соединенных Штатов. Пролог этой дружбы был написан в 17 веке первыми иммигрантами в Новый Свет, которые видели Америку как свою Землю Обетованную, а затем, в 19 веке, видными американскими клириками, призывавшими к возвращению нашего народа на нашу Землю Обетованную.История дружбы писалась и вторым президентом Соединенных Штатов Джоном Адамсом, который надеялся, что евреи снова станут независимым народом в Иудее, - мне это нравится - в Иудее. Ее писал также великий американский президент Авраам Линкольн, который называл восстановление еврейского суверенитета в стране наших предков "благородной мечтой, которую разделяют многие американцы". Главы этой дружбы были написаны великим американским писателем Марком Твеном, который посетил эти места 150 лет назад и рассказал об ужасном запустении в отсутствие евреев. И они были написаны американскими сионистами, такими как поэтесса Эмма Лазарус и судья Луи Брандейс, которые представляли себе суверенное еврейское государство, процветающее в этой пустыне.Все это дает понять, почему симпатия американского народа к нашей стране с момента ее создания столь глубока. Со времени правления президента Трумэна и до президента Трампа американо-израильский союз укрепляется, и мы в Израиле разделяем высокие демократические ценности свободы, прежде всего свободы, а также прогресса. Мы верим в будущее свободных и продуктивных обществ. У нас есть тесное стратегическое партнерство в вопросах безопасности и мираМы связаны друг с другом общим наследием, основанном на Библии, написанной здесь, на Святой Земле. Не случайно в США есть 11 городов, носящих имя Иерусалим.Наши страны борются с серьезной угрозой для всего свободного мира, исходящей от иранского режима фанатиков и его террористических ячеек. Мы остановим Иран, и не позволим ему вооружиться ядерным оружием. Это наша политика, и это ваша политика! Мы вместе стремимся достичь истинного мира, прочного мира, мира со всеми нашими соседями, включая палестинцев. Мир начинается с признания права еврейского народа на суверенное национальное государство в Эрец-Исраэль. Израиль всегда был и всегда будет привержен истинному миру, и чтобы продвигать и добиваться его, я всегда готов сотрудничать с президентом Трампом.Через несколько месяцев мы отметим 70-летие независимости Израиля. Мы прошли долгий путь с тех пор, как Марк Твен побывал здесь 150 лет назад. В регионе, наполненном фанатизмом, насилием и нетерпимостью, мы превратили еврейское государство в цветущий сад демократии и прогресса. Мы поддерживаем свободу вероисповедания для всех. Господин вице-президент, я знаю, что судьба христианских общин на Ближнем Востоке важна для вас. Так вот - христианская община процветает в Израиле, а на Ближнем Востоке - только в Израиле!"