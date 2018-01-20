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Россия: Америка виновата во вторжении Турции в Сирию 22.01 07:31   MIGnews.com

Россия: Америка виновата во вторжении Турции в Сирию

Кризисная ситуация на северо-западе Сирии, где Турция начала операцию против курдов, сложилась из-за американских провокаций, заявили в Минобороны России.
Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, передает РИА Новости.

"Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что "крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил" и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков".
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