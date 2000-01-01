22.01 08:08 MIGnews.com

Нетаниягу ответил на призывы прекратить депортацию нелегалов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил на страницах facebook на призыв израильских ученых прекратить депортацию африканских мигрантов?Мой ответ представителям интеллигенции из левого лагеря, которые обратились ко мне, чтоб остановить депортацию из Израиля нелегалов: Возглавляемое мной правительство продолжит всеми легальными способами выдворять из Израиля нелегалов.Это не только наше право, это наша обязанность перед гражданами Израиля. К настоящим беженцам Израиль будет относиться в соответствии с международными обязательствами.Вопреки утверждениям, мы не действуем против беженцев. Мы применяем меры по отношению к незаконным трудовым иммигрантам, которые прибыли сюда ради работы. Достигнутые нами соглашения позволяют выдворить из Израиля нелегалов в третьи страны, гарантируя им безопасность.Так же, как я выполнил обязательство полностью прекратить проникновение в нашу страну нелегалов, так же я выполню обязательство выдворить из Израиля незаконно проникнувших нелегалов.