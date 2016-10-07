Израиль: левые активистки будут выходить замуж за африканцев
Израильские активисты, выступающие против правительственной программы депортации африканских мигрантов в Руанду и Уганду угрожают начать кампанию заключения браков с лицами, подлежащими высылке.
Израильская поэтесса и активистка борьбы за права мигрантов Аела Ринг дала интервью порталу ynet. Она сообщила: “Мы в шоке от того, как правительство относится к беженцам и мы хотим их спасти. Это началось как гипотетическая идея - просто чтобы поднять уровень информированности в обществе. Мы поражены тем, что меры по экстрадиции материализуются , и мы надеемся на то, что нам все же не придется прибегнуть к подобным экстремальным мерам”.
На вопрос о том, чего она пытается добиться брачной компанией, Ринг ответила: мы - группа активистов, борющаяся за предотвращение высылки беженцев - и совершенно очевидно, что речь идет о беженцах, а не об инфильтрантах. Это очень, очень важно. Информированность, осведомленность в обществе набирает обороты”.
Ринг носит черную Звезду Давида - символ солидарности с африканцами. Она говорит: “Я внучка беженцев. Мой отец был рожден в лагере беженцев в Италии на пути в Израиль. Один из методов повышения осведомленности - шокировать, и я думаю, в свете того, что происходит мы готовы шокировать людей, потому что мы сами шокированы депортациями. Мы рассматриваем это как нечто безотлагательное”.
Поэтесса и активист Аела Ринг не рассказала о том, как технически может быть заключен брак между гражданками Израиля и африканскими мигрантами. Единственной теоретически возможной лазейкой представляется принятие христианства активистками и заключение церковного брака, что все еще не гарантирует признания его законности органами МВД. Тем не менее, механизм борьбы за статус мигрантов, настоящая индустрия беженцев, существует, и может быть мобилизован на выполнение и такой задачи. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Подними свою голову к небу. Превращение в беженца".
Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу ответил на страницах facebook на призыв израильских ученых прекратить депортацию африканских мигрантов?
Мой ответ представителям интеллигенции из левого лагеря, которые обратились ко мне, чтоб остановить депортацию из Израиля нелегалов: Возглавляемое мной правительство продолжит всеми легальными способами выдворять из Израиля нелегалов.
Это не только наше право, это наша обязанность перед гражданами Израиля. К настоящим беженцам Израиль будет относиться в соответствии с международными обязательствами.
Вопреки утверждениям, мы не действуем против беженцев. Мы применяем меры по отношению к незаконным трудовым иммигрантам, которые прибыли сюда ради работы. Достигнутые нами соглашения позволяют выдворить из Израиля нелегалов в третьи страны, гарантируя им безопасность.
Так же, как я выполнил обязательство полностью прекратить проникновение в нашу страну нелегалов, так же я выполню обязательство выдворить из Израиля незаконно проникнувших нелегалов.
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