22.01 10:17 MIGnews.com

Словения готовится признать Палестину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ближайшие недели Словения объявит о признании Палестинского государства.Об этом в понедельник, 22 января сообщает 14 канал ИТВ (бывший 10-й) со ссылкой на дипломатические источники в Иерусалиме.Отмечается, что неделю назад правительство Словении приняло решение ускорить процесс признания Палестины независимым государством.31 января за него проголосуют в парламентском комитете по иностранным делам, а в феврале, как ожидается, его примет Государственное собрание Республики — словенским парламентом .Телеканал также сообщает, что министерство иностранных дел Израиля ведет работу среди словенских парламентариев, но прогноз не в пользу Израиля: скорее всего, решение о признании Палестины будет одобрено.По данным телеканала, примеру Любляны готовы последовать три государства-члена ЕС — Люксембург, Ирландия и Бельгия.