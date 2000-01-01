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Словения готовится признать Палестину | Фото:22.01 10:17   MIGnews.com

Словения готовится признать Палестину

В ближайшие недели Словения объявит о признании Палестинского государства.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает 14 канал ИТВ (бывший 10-й) со ссылкой на дипломатические источники в Иерусалиме.

Отмечается, что неделю назад правительство Словении приняло решение ускорить процесс признания Палестины независимым государством.

31 января за него проголосуют в парламентском комитете по иностранным делам, а в феврале, как ожидается, его примет Государственное собрание Республики — словенским парламентом .

Телеканал также сообщает, что министерство иностранных дел Израиля ведет работу среди словенских парламентариев, но прогноз не в пользу Израиля: скорее всего, решение о признании Палестины будет одобрено.

По данным телеканала, примеру Любляны готовы последовать три государства-члена ЕС — Люксембург, Ирландия и Бельгия.
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