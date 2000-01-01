22.06 10:18 MIGnews.com

Казахстан будет лишать гражданства за терроризм

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Верхняя палата казахстанского парламента приняла закон о лишении гражданства за особо тяжкие преступления, включая терроризм.Как пишет ТАСС, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами конституции Республики Казахстан" был принят Сенатом утром 22 июня в первом и втором, окончательно, чтении, после чего был направлен на подпись президенту Нурсултану Назарбаеву.Теперь за 14 особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных уголовным кодексом республики (в частности, акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности), будет предполагаться альтернативное наказание в виде лишения гражданства.Помимо того, лишать гражданства будут и за вред национальным и жизненно важным интересам Казахстана – его независимости, унитарности и президентской форме правления, а также геноцид и сепаратизм.