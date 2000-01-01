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Исраэль Кац: региональный мир невозможен без Израиля 22.06 10:37   MIGnews.com

Исраэль Кац: региональный мир невозможен без Израиля

Министр разведки и транспорта Исраэль Кац принял 21 июня участие в Герцлийской конференции. В своем выступлении министр Исраэль Кац призвал страны Персидского залива установить экономический мир и прийти к поэтапной нормализации отношений с государством Израиль.

Министр призвал короля Саудовской Аравии и наследного принца привести страны Залива к реальному диалогу с Израилем и предложил пригласить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Саудовскую Аравию и страны Залива, чтобы приблизить мир. Министр отметил, что региональный мир невозможен без Израиля: "Вместе мы сильны, а Иран ослаблен!" - сказал министр.

Кац заявил, что США должны проявить непреклонность в вопросе предотвращения постоянного военного базирования Ирана в Сирии и воспрепятствовать созданию сухопутного коридора между Тегераном, Дамаском и Бейрутом.

По словам Исраэля Каца, политика США изменилась, но угрожающая действительность осталась. Иран продолжает делать шаги, направленные на достижение своих целей в регионе. Иранские ракетные обстрелы по окрестностям Дир а-Зура в этом контексте стали угрожающим посылом для стран Залива.

Кац добавил, что Израиль должен предложить Саудовской Аравии и странам Залива партнерство в сфере безопасности и разведки, направленное на создание заслона Ирану и его пособникам, взамен на поэтапную нормализацию отношений. Иными словами: региональная ось безопасности взамен на ближневосточный экономический мир.

В этом контексте Кац призвал продвигать экономические инициативы, в том числе создание региональных железнодорожных путей для грузоперевозок. Речь идет о превращении Израиля в коммерческий сухопутный мост между Средиземным морем, Иорданией и странами Востока посредством исторической ветки "Поезда долины".

Министр также представил продвигаемую им инициативу строительства искусственного острова у Сектора Газа. Как считает Кац, его программа окончательного отделения Израиля от Газы снимет с нас ответственность за палестинцев, живущих в Секторе. "Мы предоставим Газе необходимую связь с миром, обеспечив соответствующие условия для контролируемого передвижения людей и транспортировки грузов, и, в то же время, обеспечим себе безопасность", - подчеркнул Исраэль Кац.

Министр разведки отметил, что переговоры между Израилем и палестинцами должны вестись без предварительных условий, наряду с поэтапными шагами по нормализации отношений с арабскими странами, а не вместо них.

"Сегодня самой серьёзной угрозой для Израиля является Иран. Эта угроза создает почву для сотрудничества между суннитскими арабскими странами и новой американской администрацией, которая считает Иран частью проблемы, а не частью решения", - добавил министр.

Кац напомнил, что Израиль - самая сильная держава на Ближнем Востоке, и региональная безопасность без Израиля невозможна, "ведь наше государство может реально противостоять Ирану", - завершил свою речь министр.
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