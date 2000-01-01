22.06 17:12 MIGnews.com

Строительный бум на границе с Газой

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что в израильских населенных пунктах на границе с Газой начался настоящий строительный бум.За три года после окончания операции “Нерушимая Скала” количество израильтян, живущих в непосредственной близости от палестинского анклава увеличилось на 10 тысяч человек - и продолжает расти.В Сдероте строятся новые кварталы, в которых будет расселено 7 500 человек. На территории регионального совета Эшколь поселились 80 новых семей. Количество жителей в региональном совете Шаар Ха Негев выросло на 500 человек. В региональном совете Хоф Ашкелон строятся 300 новых единиц жилья на 1200 человек.Рост населения привел к возникновению новых детских садов и школ - чего не происходило в регионе на протяжении многих лет. В промзоне Сдерота построены 15 новых фабрик, и там открыли свои предприятия такие гиганты, как Amdocs и Elbit.