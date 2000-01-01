22.06 18:14 MIGnews.com

Макрон: Асад - не враг Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон порвал с традиционной французской внешнеполитической линией, требовавшей устранения Башара Асада.Макрон сообщил, что смещение Асада более не является предварительным условием для разрешения сирийского конфликта.Макрон заявил: “У меня - новый взгляд на эту проблему, согласно которому я не утверждаю, что отстранение Асада является предварительным условием, потому что никто не показал мне легитимного наследника”.Макрон добавил, что Асад является “врагом сирийского народа, но не Франции”, и что приоритетом Парижа является “тотальная война против террористических групп”.