Арье Дери травмирован туром по южному Тель-Авиву

Комитет по внутренним делам израильского Кнессета обсудил ситуацию с мигрантами в южном Тель-Авиве.
Министр внутренних дел Арье Дери сообщил участникам заседания: “Я все еще травмирован туром по южному Тель-Авиву. Увидеть - это не то что услышать. Все совершенно изменилось. Три минуты пешком - и вы в совершенно другой стране”.
Дери сказал: “Такое чувство, что инфильтранты - хозяева, а мы - гости, которые им докучают. .. Я был иностранным гостем , нет никакого спора о том, что они у них отобрали их район.. В 2016 в Израиль проникли 16 инфильтрантов, в 2017 - ни одного, 5000 покинули страну”.
Арье Дери забыл упомянуть о нарастающей волне мигрантов, прибывающих в страну легальными путями, главным образом из Африки и стран Восточной Европы - и остающихся в Израиле по истечении срока действия визы незаконно. На такого рода "беженцах" строит свой бизнес мощная прослойка лоббистов - адвокатов, маклеров, менял, аферистов всех мастей и "борцов за права человекап. Подробнее феномен описан в материале "Подними свою голову к небу. Превращение в беженца".
Дери добавил: “Государство Израиль не построено для приема мигрантов. За исключением беженцев из Дарфура все остальные здесь - трудовые мигранты и должны вернуться в свои страны”.
Дери отметил: Сооружение заградительного забора спасло Израиль. Не все, что правительство хотело бы делать удается - существую ограничения, налагаемые Верховным Судом”.
Один из жителей южного Тель-Авива, присутствовавший на заседании, сказал, обращаясь к левым: “де все ваши левые политик? Вы хотите создать два государства для двух народов, одно из них - еврейское и демократическое. Как вы собираетесь дать легальные статус мигрантам, Где все политики левых, которые так кричат о правах женщин, но им плевать когда женщин насилуют здесь,”