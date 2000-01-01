22.06 14:50 MIGnews.com

"Зеленые" предложили поселить в Латвии деревню сирийцев

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Достаточно необычным образом предлагает решать проблему интеграции ближневосточных беженцев в европейское общество председатель фракции "зеленых" в Европарламенте Франциска "Ска" Келлер.В интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung она заявила, что такие проблемы возникают из-за того, что беженцев расселяют по странам Европы, отрывая их от своей общины, и, соответственно, в своей языковой и культурной среде иностранцы без стресса будут лучше интегрироваться в западное общество. Поэтому стоит заселять вновь прибывающих беженцев в странах Западной Европы и Прибалтики целыми деревнями.В качестве пилотного проекта она считает неплохой идеей создать в Латвии деревню сирийцев, ведь, как показала практика, прибывая в одиночку, беженцы, так или иначе, ищут земляков. Именно это, как считает Ска Келлер и приводит к хаотичному перемещению иностранцев и возникновению миграционных проблем."Это облегчит интеграцию и прием беженцев", - заверила она Neue Osnabruecker Zeitung.При этом она весьма резонно отметила и нежелание самих беженцев селиться в менее обеспеченных восточноевропейских республиках ЕС, откуда они моментально уезжают в Германию и прочие богатые страны. Для решения этой проблемы она выдала другую идею: отправлять беженцев туда в больших количествах, чем это обусловлено квотами.А в случае нежелания Латвии идти на такой "эксперимент" Келлер напомнила о Договоре о Европейском союзе, за нарушение которого Брюссель уже судится с Польшей, Венгрией и Чехией.