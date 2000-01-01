22.06 15:18 MIGnews.com

Тали Плоскова: Радио “Рэка” стоит прислушаться к слушателям

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В среду, 21 июня, парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела заседание по поводу ситуации, сложившейся на радиостанции “Рэка” после создания концерна общественного вещания “Кан”. На заседании присутствовали депутаты Тали Плоскова (“Кулану”), Ксения Светлова (“Сионистский лагерь”), Роберт Илатов (НДИ), заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели (“Ликуд”), министр алии и абсорбции Софа Ландвер и генеральный директор министерства алии и абсорбции Алекс Кушнер. Пришли на заседание и представители руководства концерна “Кан” и радио “Кан-Рэка”, активисты гражданских организаций, включая “Хазит а-Кавод”, борющийся за права русскоязычных пенсионеров.Депутат Кнессета Тали Плоскова в ходе заседания отметила: “Радиостанция “Рэка” вещает на разных языках, но я хотела бы поговорить, прежде всего, о русском. Нашей целью было и остается добавление новых ставок для сотрудников радиостанции. Руководство сумело привлечь новых людей, “влить новую кровь”. Это прекрасно. Но нельзя забывать и прежних слушателей. У пожилых людей нет возможности слушать радио на иврите, для них ваши эфиры жизненно необходимы. Я прошу вас прислушаться к просьбам слушателей и принять во внимание их жалобы”.“И есть еще очень важный момент, - продолжила депутат Плоскова. - “Рэка” - это общественная радиостанция, цель которой - обеспечивать равное представительство для всех, и ни в коем случае не обслуживать чьи-либо политические интересы. Необходим строгий контроль над тем, чтобы эфир радиостанции не использовался для политической пропаганды. Ваш долг - проверять, нет ли политической повестки у комментаторов и экспертов, приглашаемых в эфир. Я уже говорила об этом с руководством “Кан-Рэка” и повторю здесь: если я слышу явную политическую ангажированность в эфире - я молчать не буду. Политическая эксклюзивность недопустима”.Комментируя прошедшее заседание комиссии по алие и абсорбции на своей официальной странице в социальной сети Facebook, Тали Плоскова пообещала добиваться выделения новых ставок - и для русскоязычной редакции радиостанции “Рэка”, и для эфира на других языках. Она напомнила, что еще до расформирования Государственного управления теле- и радиовещания комиссия призывала увеличить штат “русской” редакции, но этого так и не было сделано.“На радио звучат любимые и знакомые голоса: Таня Барская с музыкальными обзорами, политические обозреватели Анна Райва и Евгений Сова, Цви Зильбер, экономический обозреватель Эмиль Шлеймович, Яна Брискман с ее огромным желанием помогать людям, и другие сотрудники, которые пришли на “Рэку” или продолжили работать. Были созданы новые программы и изменена сетка вещания. К сожалению, далеко не все слушатели приняли нововведения, хотя и понятно, что персонал радиостанции стремится сделать максимум возможного при имеющихся недостаточных ресурсах”, - отметила Тали Плоскова. Она призвала руководство радиостанции прислушиваться к пожеланиям постоянных слушателей, особенно пожилых людей, для которых это радио является единственным источником информации.