22.06 23:21 MIGnews.com

Закон об ограничении цены “продленки” принят

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Кнессет принял в предварительном чтении законопроект депутатов Ифат Шаша-Битон (“Кулану”) и Яакова Марги (ШАС), предусматривающего государственный контроль над стоимостью групп продленного дня (“цаароним”), над максимальным количеством детей в них и над базовым набором услуг. Ифат Шаша-Битон надеется провести законопроект во втором и третьем чтениях максимально быстро, чтобы он вступил в силу уже в новом 2017-2018 учебном году.В соответствии с законопроектом, в группе продленного дня не может находиться более 35 детей. Министр образования будет иметь полномочия назначить максимальную стоимость “продленки” и базовый набор услуг, который обязательно должен присутствовать во всех группах продленного дня. Министр сможет назначать разные цены на “цаароним” в зависимости от типа групп продленного дня, продолжительности их работы, района их расположения. Он будет также определять долю участия органов местной власти в оплате “продленок”.Для контроля за выполнением закона будет создан специальный надзорный орган при министерстве образования. Руководство “цаарона”, взимающее плату более разрешенного максимума, будет наказываться штрафом до 50 тысяч шекелей. Руководство “цаарона”, не представившее запрошенные инспектором данные, включая данные о размере оплаты и оказываемых услугах, будет наказываться штрафом до 2000 шекелей.Действие закона будет распространяться на все группы продленного дня, получающие какую-либо поддержку со стороны государства, даже если эти “цаароним” не управляются напрямую органами местной власти. К примеру, “продленки” в детских садах и начальных школах, которые не управляются муниципалитетами и местными советами, однако получают полное или частичное финансирование от министерства образования, будут также обязаны соблюдать условия закона.Данный законопроект будет подкрепляет предыдущую законодательную инициативу по этому вопросу, поданную депутатом Ифат Шаша-Битон в ноябре прошлого года. Стоит отметить, что в рамках программы поддержки молодых семей и среднего класса “Семья нетто” государство будет выделять субсидию на оплату групп продленного дня для детей, размер субсидии и возраст детей зависят от социо-экономического кластера населенного пункта.