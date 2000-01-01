22.06 15:54 MIGnews.com

Яир Лапид: "Коррупция перешла все границы!"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил сегодня на ежегодной Герцлийской конференции. Он отметил, что у партии "Еш Атид", в отличие от правительства, есть четкий план действий. Он также подверг резкой критике поведение общественных деятелей и политиков, которые, по его словам, "потеряли стыд и элементарные человеческие качества"."За последние пять с половиной лет в политике, я встретил больше нарушителей и преступников, чем за всю свою жизнь. Депутаты Кнессета оскорбляют друг друга, обвиняют в разных грехах, не имея при этом никаких доказательств. Против министров и главы правительства ведутся уголовные расследования. Приближенные премьер-министра подозреваются в коррупционных нарушениях. То, что происходит в высших эшелонах власти, просто в голове не укладывается. Да, раньше тоже была коррупция, но в других масштабах. И люди хотя бы стыдились этого. Сегодня вместо стыда мы видим нападения и угрозы. Законодательный процесс превратился в машину оскорблений. За последние два года было подано много законов, которые юридически невыполнимы и в которых нет ни малейшего смысла. У таких законов цель одна: провоцировать и создавать заголовки в СМИ", - заявил на конференции Яир Лапид.Лидер партии "Еш Атид" также отметил, что политики сеют раскол и раздор в израильском обществе, руководствуясь исключительно личными интересами."Правительство не задумывается о том вреде, который наносит стране и израильскому обществу своим поведением. Последние два-три года правительство систематически продолжает раскалывать общество, вместо того, чтобы создать план работы на годы вперед. Кто-нибудь знает, как правительство собирается сокращать социальное неравенство? Какой у правительства план для улучшения правоохранительной системы? План по сектору Газа? У них нет плана. У премьер-министра нет плана и не будет. А у нас есть. Потому, что мы занимаемся делом, а не оскорбляем других.Мы подготовили четкую программу "7 пунктов", в которой прописано все: концепция безопасности, изменение системы власти, укрепление правоохранительной системы, борьба с коррупцией, экономические аспекты, развитие образования и науки, вопросы религии. Над этой программой мы работали два года, просчитывали, прописывали и продумывали каждую деталь. В ней есть все: от "как поспособствовать выходу на рынок труда мужчин из ультроортодоксального сектора и арабских женщин" до программы "Нахшон", которая создана с целью изменить правоохранительную систему. От создания новой системы израильской пропаганды до закона о военно-политическом кабинете.Наша программа касается всего – и помощи социально слабым слоям населения, и помощи молодежи, и жителям периферии. Если у кого-то есть дополнительные идеи, мы с радостью их выслушаем", - подчеркнул лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.Лапид призвал как можно быстрее завершить расследование в отношении премьер-министра, так как это наносит вред стране:– Премьер-министр находится в центре уголовного расследования, которое тянется бесконечно. Ответственные за расследование ведут себя так, будто их время не ограничено. Но времени у них нет. Либо сообщите о его невиновности, либо предъявите обвинение, но так или иначе закончите разбирательство! Люди, приближенные к премьер-министру, получили миллионы в деле о «махинациях по тендеру с подводными лодками». Никто даже не пытается отрицать этого, мы привыкли. Коррупция представляется нам привычной частью жизни. За пять с половиной лет в политике я встретил больше осужденных преступников, чем за всю свою предыдущую жизнь. Подследственные и коррупция существовали всегда, но раньше им, по крайней мере, было стыдно. Сегодня они атакуют в ответ.