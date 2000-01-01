22.06 16:53 MIGnews.com

Израиль пересмотрит все системы безопасности после терактов

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Израиль проведет "беспрецедентный" пересмотр всей системы безопасности территории после того, как на прошлой неделе у ворот Дамаска в Старом городе Иерусалима произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа. Об этом в четверг, 22 июня, заявил министр внутренних дел Гилад Эрдан.Министр Эрдан во время выступления в Герцлии сообщил о том, что позиции, камеры и другие активы будут изменены, чтобы значительно сократить террористические атаки палестинцев в районе ворот, где с 2015 года было зафиксировано уже 32 нападения.Напомним, что 16 июня 23-летняя служащая пограничной полиции Израиля, Хадас Малка, находившаяся на посту у ворот Дамаска, была убита во время нападения 3 палестинских террористов. Все террористы были застрелены на месте.Также израильские силы безопасности арестовали мать одного из исполнителей теракта в Иерусалиме, совершенного на прошлой неделе, жертвой которого стала Хадас Малка. Помимо этого был задержан еще один человек, обвиняемый в пособничестве террористам.Сообщается, что женщина подозревается в открытом подстрекательстве к террористическим нападениям. Также ее обвиняют в заявлениях, восхваляющих "мучеников" и призывам к нападению на евреев. Кроме того, женщину обвинили в заговоре.