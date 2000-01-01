22.06 17:21 MIGnews.com

МИД РФ: "Вероятность убийства аль-Багдали - высока"

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МИД России заявил в четверг, 22 июня, о высокой степени уверенности в том, что был убит лидер террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, как сообщает информагентство РИА Новости.На прошлой неделе Минобороны России заявило, что силы РФ, возможно, ликвидировали главаря ISIS Абу Бакра аль-Багдали в ходе авиаудара, который российские ВКС нанесли по командному пункту исламистов в южном предместье Ракки в ночь на 28 мая.Вашингтон не смог подтвердить его смерть, а западные и иракские официальные лица скептически отнеслись к данному утверждению.Пресс-секретарь Кремля также ранее отказался прокомментировать заявление Минобороны России. Дмитрий Песков перенаправил вопросы об аль-Багдади Министерству обороны. Песков также сказал, что президент России Владимир Путин регулярно получает сообщения от министерства.