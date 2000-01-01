22.06 20:50 MIGnews.com

Турция прокомментировала совместное присутствие с РФ в Сирии

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Силы Турции и России будут развернуты на севере Идлиба в Сирии в рамках соглашения об де-эскалации, заключенного при посредничестве России в прошлом месяце, как процитировали турецкие телеканалы пресс-службу президента Турции.Телеканал Haberturk процитировал Ибрагима Калина, заявившего, что зоны де-эскалации, согласованные Турцией, Россией и Ираном, будут обсуждаться на переговорах в столице Казахстана, Астане, в начале июля."Мы, вероятно, будем в наибольшей мере сотрудничать в регионе Идлиб с русскими, преимущественно с Россией и Ираном в Дамаске, и сотрудничать с американцами и Иорданией на юге в регионе Дераа", - сказал Калин, добавив, что Россия предложила отправить также казахстанские и киргизские силы.