Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 22.06 20:50   MIGnews.com

Турция прокомментировала совместное присутствие с РФ в Сирии

Силы Турции и России будут развернуты на севере Идлиба в Сирии в рамках соглашения об де-эскалации, заключенного при посредничестве России в прошлом месяце, как процитировали турецкие телеканалы пресс-службу президента Турции.

Телеканал Haberturk процитировал Ибрагима Калина, заявившего, что зоны де-эскалации, согласованные Турцией, Россией и Ираном, будут обсуждаться на переговорах в столице Казахстана, Астане, в начале июля.

"Мы, вероятно, будем в наибольшей мере сотрудничать в регионе Идлиб с русскими, преимущественно с Россией и Ираном в Дамаске, и сотрудничать с американцами и Иорданией на юге в регионе Дераа", - сказал Калин, добавив, что Россия предложила отправить также казахстанские и киргизские силы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:36
Катарские фирмы запретили экспатриантам покидать страну
20:22
Qatar Airways купит 4,75% акций American Airlines
18:23
Иран: "Мы будет свидетелями падения Израиля"
18:14
Макрон: Асад - не враг Франции
18:10
Египетская солярка доставлена в Газу по запросу Израиля
17:57
Британская полиция: 51-летний мужчина был жертвой теракта
17:21
МИД РФ: "Вероятность убийства аль-Багдали - высока"
17:12
Строительный бум на границе с Газой
16:53
Израиль пересмотрит все системы безопасности после терактов
16:41
Канадский снайпер убил джихадиста с расстояния 3 450 метров
16:23
Теракт в Афганистане: десятки погибших и раненых
15:54
Яир Лапид: "Коррупция перешла все границы!"
15:34
Арье Дери травмирован туром по южному Тель-Авиву
15:25
Либерман: мы не примем ни одного палестинского беженца
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus