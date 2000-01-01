22.06 08:04 MIGnews.com
Глава МИД Австрии: закрыть мусульманские детсады
Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил за полное закрытие мусульманских детсадов в стране.
Как заявил министр, "они нам абсолютно не нужны. Мусульманских детсадов в нашей стране быть не должно".
По его мнению, эти учреждения препятствуют интеграции детей в общество еще с малого возраста и им не место в Австрии.
Напомним, что в 2015 году Австрия запретила финансирование мусульманских организаций из-за рубежа.
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