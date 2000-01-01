22.06 09:55 MIGnews.com

Экс-министра связи допросили по делу против Нетаниягу

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Полиция Израиля допросила бывшего министра связи и спикера Кнессета Далию Ицик в рамках расследования о предполагаемых преступлениях премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Как пишет "Гаарец", Ицик была допрошена "израильским ФБР" – особым подразделением полиции "Лахав 433" – по так называемому "делу 1000", касающемуся подарков, которые премьеру, его жене и старшему сыну Яиру делали различные обеспеченные покровители.В частности, следователи допрашивали экс-министра о том, давил ли на нее Нетаниягу с требованием помочь голливудскому продюсеру Арнону Милчену, и о ее связях с акционерами 10-го израильского телеканала, в число которых также входит Милчен.Скончавшийся в этом месяце ближайший советник и помощник премьер-министра Шайя Сегаль в прошлом поведал следствию о состоявшейся в 2005 году трехсторонней встрече Ицик, Нетаниягу и Милчена, на которой на тот момент министр финансов Биби просил Ицик помочь своему приятелю Милчену купить долю акций телеканала.Кроме Далии Ицик, 21 июня был допрошен и генеральный директор канцелярии премьер-министра Эяль Габай.