Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Экс-министра связи допросили по делу против Нетаниягу 22.06 09:55   MIGnews.com

Экс-министра связи допросили по делу против Нетаниягу

Полиция Израиля допросила бывшего министра связи и спикера Кнессета Далию Ицик в рамках расследования о предполагаемых преступлениях премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Как пишет "Гаарец", Ицик была допрошена "израильским ФБР" – особым подразделением полиции "Лахав 433" – по так называемому "делу 1000", касающемуся подарков, которые премьеру, его жене и старшему сыну Яиру делали различные обеспеченные покровители.

В частности, следователи допрашивали экс-министра о том, давил ли на нее Нетаниягу с требованием помочь голливудскому продюсеру Арнону Милчену, и о ее связях с акционерами 10-го израильского телеканала, в число которых также входит Милчен.

Скончавшийся в этом месяце ближайший советник и помощник премьер-министра Шайя Сегаль в прошлом поведал следствию о состоявшейся в 2005 году трехсторонней встрече Ицик, Нетаниягу и Милчена, на которой на тот момент министр финансов Биби просил Ицик помочь своему приятелю Милчену купить долю акций телеканала.

Кроме Далии Ицик, 21 июня был допрошен и генеральный директор канцелярии премьер-министра Эяль Габай.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:18
Казахстан будет лишать гражданства за терроризм
09:50
Воспитательница обвиняется в секс-атаках против девочек
09:26
Эхуд Барак: Израиль на пути к апартеиду
08:04
Глава МИД Австрии: закрыть мусульманские детсады
07:55
Суд запретил Эль-Алю пересаживать женщин из-за ортодоксов
07:47
Религиозных солдат спасли от толпы харедим в Иерусалиме
07:18
Галант в Ашкелоне: стройка соцжилья, масштабные проекты
05:40
Короля Таиланда "расстреляли" из игрушечного оружия
04:51
Водители автобусов вышли на работу в юбках
02:12
Завтрак влияет на финансовое благополучие
01:11
Лондон: тысячи вышли на акции протеста
23:13
На французский пляж "приплыло" больше 1,5 тонны кокаина
22:44
В Вене схватили голого грабителя
21:48
Одобрено строительство 7000 квартир за "зеленой чертой"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus