Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







22.07 15:11   MIGnews.com

В Египте казнят 28 причастных к убийству генпрокурора

Уголовный суд Каира вынес в субботу, 22 июля приговор о смертной казни через повешение 28 обвиненным по делу об убийстве генерального прокурора Египта Хишама Бараката.

Об этом сообщил представитель суда в субботу, 22 июля.

Под следствием по делу об организации и непосредственном участии в совершении преступления находилось 67 человек, 16 из них - в бегах. Подавляющее большинство из них принадлежит к движению "Братья-мусульмане", которое запрещено в стране и причислено к террористическим группировкам. Среди обвинений - сотрудничество с исламистским движением ХАМАС с целью проведения на египетской территории и других террористических актов.

В июне 2015 года в Каире был убит генеральный прокурор Египта Баракат. Заложенная в припаркованный автомобиль бомба была приведена в действие дистанционно на пути следования его кортежа. С тяжелыми ранениями главу надзорного органа доставили в больницу, однако врачи, сделавшие несколько операций, так и не смогли спасти его жизнь, передает ТАСС.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:58
Состояние четвертной жертвы теракта в Халамиш улучшилось
14:28
Появился новый официальный портрет принца Джорджа
13:59
СМИ: сын лидера "Талибана" погиб во время атаки на военных
13:44
ФАТХ: кампания за Иерусалим началась
12:14
Беннет на BBC News: читайте по губам – Храмовая гора открыта
11:29
Попугай рассказал об убийстве своего хозяина
10:32
ХАМАС поприветствовал теракт в Халамиш
09:58
Эмир Катара призвал арабские страны к диалогу
08:46
ПА заморозила все контакты с Израилем
07:55
Генсек ООН осудил кровавый теракт в Халамиш
07:12
Египет обвинил Израиль в массовых беспорядках в Иерусалиме
06:33
Нетаниягу посетил комплекс "Туфли на набережной Дуная"
03:33
Россия поставит Китаю двигатели для вертолетов Ми-17
23:52
Кровавый теракт в поселении Халамиш
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus