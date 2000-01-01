22.07 15:11 MIGnews.com

В Египте казнят 28 причастных к убийству генпрокурора

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Уголовный суд Каира вынес в субботу, 22 июля приговор о смертной казни через повешение 28 обвиненным по делу об убийстве генерального прокурора Египта Хишама Бараката.Об этом сообщил представитель суда в субботу, 22 июля.Под следствием по делу об организации и непосредственном участии в совершении преступления находилось 67 человек, 16 из них - в бегах. Подавляющее большинство из них принадлежит к движению "Братья-мусульмане", которое запрещено в стране и причислено к террористическим группировкам. Среди обвинений - сотрудничество с исламистским движением ХАМАС с целью проведения на египетской территории и других террористических актов.В июне 2015 года в Каире был убит генеральный прокурор Египта Баракат. Заложенная в припаркованный автомобиль бомба была приведена в действие дистанционно на пути следования его кортежа. С тяжелыми ранениями главу надзорного органа доставили в больницу, однако врачи, сделавшие несколько операций, так и не смогли спасти его жизнь, передает ТАСС.