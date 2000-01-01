Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







23.07 02:43   MIGnews.com

Ирак и Иран подпишут соглашение о сотрудничестве

Министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли прибыл в Тегеран, где намерен провести переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом, говорится в сообщении Минобороны Ирана.

"Считается, что среди других планов визита министра обороны Ирака в Тегеран входит подписание меморандума о сотрудничестве в сфере обороны между Ираном и Ираком", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МО.

Аль-Хаяли прибыл в Тегеран по официальному приглашению главы минобороны Ирана. Целью визита иракского министра является развитие сотрудничества в сфере обороны между Тегераном и Багдадом, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:28
Американцы научились силой мысли создавать музыку
23:33
Электромобили Nissan будут тормозить педалью газа  
22:22
Ученые обнаружили главную опасность курения
21:52
С Храмовой Горы уберут металлоискатели
20:37
Британия осудила резню в Халамиш, но не признала ее терактом
20:14
Израильский поп-идол чуть не утонул на пляже под Хайфой
19:30
Отец террориста из Халамиш: в теракте виновна оккупация
18:58
Премьер Венгрии: Сорос хочет утопить Евросоюз мигрантами
18:22
Германия не считает теракт в Халамиш терактом
17:57
Раскрыты подробности самоубийства солиста Linkin Park
17:23
Террориста арестовали за планирование теракта и отпустили
16:55
Синагога Стамбула пострадала "за Аль-Аксу"
16:20
Либерман приказал снести дом "террориста из Халамиш"
15:41
"Аббас пилит сук, на котором сидит"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus