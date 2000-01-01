23.07 02:43 MIGnews.com

Ирак и Иран подпишут соглашение о сотрудничестве

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Министр обороны Ирака Ирфан аль-Хаяли прибыл в Тегеран, где намерен провести переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Дехганом, говорится в сообщении Минобороны Ирана."Считается, что среди других планов визита министра обороны Ирака в Тегеран входит подписание меморандума о сотрудничестве в сфере обороны между Ираном и Ираком", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МО.Аль-Хаяли прибыл в Тегеран по официальному приглашению главы минобороны Ирана. Целью визита иракского министра является развитие сотрудничества в сфере обороны между Тегераном и Багдадом, передает РИА Новости.