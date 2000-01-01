22.07 18:22 MIGnews.com

Германия не считает теракт в Халамиш терактом

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Официальный Берлин выступил с осуждением эскалации насилия между Израилем и палестинцами, призвал две стороны не разрывать контакты и сделать все возможное для деэскалации."Мы осуждаем коварное убийство трех членов израильской семьи на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Мы также осуждаем сопровождающиеся насилием столкновения, которые потрясли Восточный Иерусалим и другие части Западного берега и привели к гибели троих человек и множеству пострадавших. Насилие ничем нельзя оправдать. Мы скорбим вместе с семьями жертв", - говорится в опубликованном коммюнике МИД Германии.Германия призвала Израиль и ПА "внести свой вклад в деэскалацию ситуации и не предоставлять слово тем, кто призывает к насилию или соглашается с ним", а также поддерживать диалог и совместно искать решение проблемы.Решение, как считают в Берлине, должно отвечать нескольких требованиям – сохранению статуса-кво Храмовой Горы, удовлетворению требований безопасности всех сторон и святости святынь Иерусалима.