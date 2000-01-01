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Премьер Венгрии: Сорос хочет утопить Евросоюз мигрантами | Фото: Niccolò Caranti/Flickr22.07 18:58   MIGnews.com

Премьер Венгрии: Сорос хочет утопить Евросоюз мигрантами

Глава венгерского правительства, премьер-министр Виктор Орбан обвинил "империю" американского миллиардера еврейского происхождения Джорджа Сороса в подрывании интересов его страны и народа.

Как сообщает агентство Agerpres, выступая на организованном в Румынии молодежном мероприятии для нацменьшинств, Орбан рассказал о "плане Сороса", который подвергает опасности не только Венгрию, но и Европу в целом, и заключается в привлечении в Европу миллиона мусульманских иммигрантов и их распределение между странами ЕС.

"Мы можем воспрепятствовать этому процессу, только если Евросоюз вновь обретет суверенитет, а каждое государство-участник - способность защищать собственные границы. Тогда мы сможем положить конец миграционному феномену и выдворить всех тех, кто въехал незаконно. Может быть, это звучит жестко, но не думаю, что проблему можно решить иначе", - сказал он.

Орбан напомнил, что венгерское общество сопротивляется потоку мигрантов, потому что не верит в то, что мусульмане смогут интегрироваться из-за различий в культурах, ценностях, ментальности и воспитании.

"Мы не можем быть солидарны с людьми, которые ставят цель изменить европейскую культуру и покушаются на нашу идентичность", - прокомментировал он нежелание идти по курсу, заданному западными странами ЕС.
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