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Британия осудила резню в Халамиш, но не признала ее терактом | Фото: AFP22.07 20:37   MIGnews.com

Британия осудила резню в Халамиш, но не признала ее терактом

Государственный министр Великобритании по делам Ближнего Востока и экс-глава МИДа Алистер Берт осудил последнюю вспышку арабского насилия в отношении евреев в Израиле и призвал обе стороны конфликта к спокойствию.

Однако и он не смог признать терактом убийство арабом трех невинных поселенцев в их собственном доме в поселении Халамиш.

"Я осуждаю насилие, охватившее вчера Иерусалим и Западный Берег. Я осуждаю ужасную атаку во время шаббатнего ужина прошлой ночью, что привело к гибели трех израильтян в поселении Халамиш", - гласит опубликованное министерством иностранных дел Соединенного Королевства коммюнике Берта.

Дипломат выразил "глубокую обеспокоенность" гибелью трех палестинцев и большим количеством раненных в результате вчерашних столкновений с израильскими силами безопасности и призвал соответствующие органы оперативно расследовать случившееся.

"Рост напряженности на Харам аш-Шариф/Храмовой Горе в Старом городе Иерусалима вызывает серьезную обеспокоенность. Иерусалим является священным местом для миллионов людей в мире. Мы призываем все стороны восстановить спокойствие, избежать провокаций и помочь достижению решения, обеспечивающего целостность, безопасность и статус-кво этого объекта", - заявил он.
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