22.07 07:53 MIGnews.com

Генсек ООН осудил кровавый теракт в Халамиш

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил кровавый теракт, совершенный палестинским террористом в пятницу, 21 июля в поселении Халамиш. Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.Гутерреш вновь призвал "воздержаться от любых действий или слов, которые могут еще больше обострить и без того нестабильную ситуацию"."Генеральный секретарь вновь подчеркивает, что святость религиозных объектов должны быть почитаемы, как места для размышлений, а не для насилия", - говориться в заявлении пресс-секретаря Гутерреша.Напомним, что в пятницу вечером, 21 июля, террорист, вооруженный ножом проник в дом в поселении, где в это время находилась семья и их гости.В результате нападения погибли три человека и один получил тяжелые ранения.