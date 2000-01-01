22.07 09:58 MIGnews.com

Эмир Катара призвал арабские страны к диалогу

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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к урегулированию кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.На следующий день после издания указа о борьбе с терроризмом эмир Катара впервые публично прокомментировал конфликт с арабскими странами.В своем телевизионном выступлении Аль Тани осудил "злонамеренную позорящую кампанию" против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных."Мы открыты для диалога, чтобы разрешить нерешенные проблемы", - цитирует Би Би Си слова эмира."Катар неуклонно и бескомпромиссно ведет борьбу с терроризмом, и международное сообщество это признает", - резюмировал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.