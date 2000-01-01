Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Эмир Катара призвал арабские страны к диалогу 22.07 09:58   MIGnews.com

Эмир Катара призвал арабские страны к диалогу

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани призвал к урегулированию кризиса в отношениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.

На следующий день после издания указа о борьбе с терроризмом эмир Катара впервые публично прокомментировал конфликт с арабскими странами.

В своем телевизионном выступлении Аль Тани осудил "злонамеренную позорящую кампанию" против Катара и высоко оценил спокойствие своих подданных.

"Мы открыты для диалога, чтобы разрешить нерешенные проблемы", - цитирует Би Би Си слова эмира.

"Катар неуклонно и бескомпромиссно ведет борьбу с терроризмом, и международное сообщество это признает", - резюмировал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:32
ХАМАС поприветствовал теракт в Халамиш
08:46
ПА заморозила все контакты с Израилем
07:55
Генсек ООН осудил кровавый теракт в Халамиш
07:12
Египет обвинил Израиль в массовых беспорядках в Иерусалиме
06:33
Нетаниягу посетил комплекс "Туфли на набережной Дуная"
03:33
Россия поставит Китаю двигатели для вертолетов Ми-17
23:52
Кровавый теракт в поселении Халамиш
23:33
Мать погибшего альпиниста защитила его дипломную работу
22:11
Сообщение канцелярии премьер-министра
20:38
Афганские солдаты погибли из-за ошибочного удара США
18:52
Исраэль Кац: Храмовая гора – наша
18:25
Мужчина играл на гитаре во время операции на мозге
17:50
Дело 3000: Мики Ганор согласился стать госсвидетелем
17:30
Премьер Турции осудил ограничения на посещение Аль-Аксы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus