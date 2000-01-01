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22.08 11:10   MIGnews.com

Талибан: Афганистан превратится в могилу для Америки

После речи президента Дональда Трампа, провозгласившего начало новой кампании против Талибана и джихадистов, организация выступила с ответным заявлением.

Забиуллах Муджахид, пресс-представитель Талибана заявил: “Если Америка не выведет своих войск из Афганистана, Афганистан станет еще одной могилой для этой сверхдержавы 21-го века”.

Забибуллах добавил, что американцам стоит задуматься о стратегии выхода из Афганистана: “До тех пор, пока нашу землю топчут американские солдаты, мы на высоте морали продолжим наш джихад”.

Забибуллах также отверг новую стратегию Трампа в отношении Афганистана, заявив, что “в ней нет ничего нового”, и что она “остается очень неясной”.
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