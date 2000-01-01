22.08 10:40 MIGnews.com

ООН - лидирующий активист BDS мире

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Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон после того, как Совет по правам человека утвердил антиизраильскую резолюцию, обвинил данную международную структуру в антисемитизме."Когда ООН помечает еврейские компании для того, чтобы их бойкотировали, это напоминает нам о темных страницах истории. Совет по правам человека превратился в соучастника организации BDS, а его поведение одновременно антиизраильское и антисемитское", – заявил Данон.Данон раскритиковал Совет по правам человека ООН за публикацию "черного списка" компаний, работающих на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах . С таким заявлением он обратился к верховному комиссару организации Зейду Рааду аль-Хусейну."Вместо того, чтобы сосредоточится на важных гуманитарных проблемах человечества, Зейд принимает активное участие в деятельности BDS-движения, и тем самым вредит Израилю", - заявил Дани Данон."Я призываю ООН, и международное сообщество в целом, остановить эту опасную политику и положить конец этой антиизраильской инициативе", - добавил Данон.В интервью газете Washington Post Данон сообщил, что "США пытаются незаметно влиять на Совет по правам человека ООН, чтобы организация не публиковала этот список".Администрация Трампа, в том числе посол США в ООН в Нью-Йорке Никки Хейли, уже осудили этот список.Во время своего визита в Женеву Хейли заявила: "Усилия Совета по созданию базы данных, предназначенной для того, чтобы пристыдить компании за ведения бизнеса на территориях, контролируемых Израилем, являются позорными действиями организации".По словам Хейли администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность выхода США из Совета по правам человека ООН из-за предвзятости последнего в отношении Израиля.