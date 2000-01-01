23.08 04:04 MIGnews.com

В России насчитали 40 тысяч неисправных автобусов

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Госавтоинспекция РФ выявила более 40 тысяч неисправных автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, сообщили в МВД РФ."В июле сотрудниками Госавтоинспекции пресечен 121 факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Выявлено 40,5 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.В ходе проверок было выявлено 870 фактов управления автобусом с неисправной рулевой и тормозной системой, 585 автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения (регистрация 370 таких автобусов прекращена)."Возбуждено 227 дел об административных правонарушениях по фактам управления автобусами в состоянии алкогольного опьянения, 81 дело - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 855 дел - за нарушения режима труда и отдыха водителей, практически 1,6 тыс. дел - за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции о недопущении дальнейшей эксплуатации автобусов как средства совершения правонарушений", - сказала И.Волк."В ходе проверок установлено, что компаниями-перевозчиками не проводятся предрейсовый медицинский осмотр водителей, а также контроль за техническим состоянием транспорта. Было выявлено, что в ряде транспортных средств отсутствовали либо не работали устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха (тахографы), вносились изменения в конструкцию транспортных средств (устанавливались дополнительные сиденья, заменялись световые приборы, демонтировались системы безопасности и т.п.), вследствие чего возникали риски совершения ДТП с пострадавшими и погибшими", - рассказала представитель МВД.Последним временем в России стали участятся аварии с участием пассажирских автобусов. Самым резонансным стало ДТП с автобусом в Татарстане, в результате которого погибли 14 человек.На совещании 19 июля первый замглавы МВД Александр Горовой доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. По его словам, из семи последних происшествий с участием автобусов в четырех случаях водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, при этом уже выросло более чем на 20%.В связи с этим в МВД России приняли решение останавливать перевозящие пассажиров автобусы, в том числе заказные, в случае нарушения режима труда и отдыха. "Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров. Но поработав месяц в таком режиме, думаю, что побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей", - сказал А.Горовой.7 августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения об использовании водителями автобусов спецсредств, предотвращающих потерю внимания и концентрации.