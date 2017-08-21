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Быстрые и яростные: полиция Израиля получила новые вертолеты 22.08 15:10   MIGnews.com

Быстрые и яростные: полиция Израиля получила новые вертолеты

Полиция Израиля получила в понедельник, 21 августа, 4 новых одномоторных вертолета Н-125 производства компании Airbus.




Эти винтокрылые машины считаются одними из самых быстрых, мощных и надежных в своем классе. У вертолета один двигатель, который позволяет Н-125 уверенно летать в любых погодных условиях.


В связи с этим оперативность подразделений полиции существенно возрастет.

Прием вертолетов был проведен на специальной церемонии, в которой приняли участие министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх.

Министр заверил, что новые вертолеты существенно повысят эффективность борьбы с террором и преступностью.

"Эти машины считаются одними из самых лучших по своим тактико-техническим характеристикам (скорость, маневренность, грузоподъемность, приспособленность к различным погодным условиям). Новые вертолеты продвинуты с точки зрения эксплуатационных возможностей", - заявил Рони Альшейх.

Комиссар также добавил: " Вертолеты могут использоваться не только для воздушного патрулирования, но и для тушения пожаров и в спасательных операциях".

Известно, что скоро полиция Израиль получит еще два вертолета, только еще более мощных и продвинутых, двухдвигательных Н-145 того же производителя.
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