Быстрые и яростные: полиция Израиля получила новые вертолеты

Эти винтокрылые машины считаются одними из самых быстрых, мощных и надежных в своем классе. У вертолета один двигатель, который позволяет Н-125 уверенно летать в любых погодных условиях.
В связи с этим оперативность подразделений полиции существенно возрастет.
Прием вертолетов был проведен на специальной церемонии, в которой приняли участие министр внутренней безопасности Гилад Эрдан, генеральный инспектор полиции Рони Альшейх.
Министр заверил, что новые вертолеты существенно повысят эффективность борьбы с террором и преступностью.
"Эти машины считаются одними из самых лучших по своим тактико-техническим характеристикам (скорость, маневренность, грузоподъемность, приспособленность к различным погодным условиям). Новые вертолеты продвинуты с точки зрения эксплуатационных возможностей", - заявил Рони Альшейх.
Комиссар также добавил: " Вертолеты могут использоваться не только для воздушного патрулирования, но и для тушения пожаров и в спасательных операциях".
Известно, что скоро полиция Израиль получит еще два вертолета, только еще более мощных и продвинутых, двухдвигательных Н-145 того же производителя.