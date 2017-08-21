Лидер атак в Барселоне приплыл в Европу на пароме с гашишем
Испанская полиция подтвердила, что одни из убитых в результате “аварии” на бомбовой фабрике в Альканар был имам города Риполл Абдельбаки эс-Сатти.
Сатти считается лидером группы террористов, готовивших мега-теракт в Барселоне, и атаковавших в Ла Рамбла и Камбрильс. Все они были кузенами и жили в Риполл или окрестностях. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Нормальный имам, гашиш и Мать Сатаны".
Испанская газета El Mundo публикует подробности о том, как “имам” вообще оказался в Европе.
Абдельбаки эс-Сатти был задержан в 2010 году на борту парома между Сеута и Альхесира. В его машине, под дном и между сиденьями было запрятано несколько десятков килограммов гашиша.
Журналисты El Mundo побывали в марокканской провинции Шавен, где 45 лет назад родился имам, и даже пришли к дому его семьи. В дом их не пустили, но и без этого было видно, что все кругом засажено марихуаной, а дети на улицах пристают к прохожим, пытаясь всучить им плитка гашиша. Говорят, что в Шавен живет жена Сатти и девять его детей.
Сатти дали четыре года тюрьмы. По испанским законам, граждане иностранных государств, приговоренные более чем к году тюремного заключения подлежат немедленной депортации на родину. Соответствующий ордер был издан для Сатти в апреле 2014 года.
Сатти немедленно подал апелляцию - но она была отклонена. Несмотря на это, он обратился в суд. Судья, имя которого не называется, принял решение в пользу Сатти. В решении суда сообщается, что его насильственная депортация будет “нарушением международных прав” будущего гуру террористов.
Решение судьи легализовало пребывание Сатти в Испании, и дало ему возможность беспрепятственно перемещаться между 26 государствами Шенгенской зоны.
Решение по делу Сатти было вынесено административным судом Кастельон, города, в котором тот отбывал наказание. В Испании сейчас поднимается шторм, и разъяренные граждане требуют призвать к ответу судью, позволившему остаться в стране контрабандисту наркотиков, превратившемуся в опасного международного террориста и пропагандиста джихада.