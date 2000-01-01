23.08 06:12 MIGnews.com

ЮАР будет бойкотировать саммит Африка-Израиль

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Организаторы африканско-израильского саммита, намеченного на конец октября в столице Того – Ломе, не получили официального заявления и о том, что президент Южной Африки Джейкоб Зума примет участие в конференции.Так, известно, что ЮАР в течение многих лет блокировала принятие Израиля в качестве наблюдателя в Африканском союзе.Шон Бенфельдт, посол ЮАР в Ливане и Сирии, заявил в минувшую пятницу на встрече с палестинской делегацией в Бейруте, что его страна будет бойкотировать Африкано-израильский саммит, который состоится в октябре текущего года в Того, сообщает южноафриканская газета The Citizen.Бенфельдт утверждает, что этот саммит "предназначен для нормализации отношений между странами Африки и "государством-оккупантом", которое осуществляет "бесчеловечную блокаду" сектора Газа и заставляет страдать его население".В ходе встречи он принял предложение палестинцев пригласить в Ливан послов африканских стран и обсудить с ними бойкот саммита в Того.Несколько мусульманских стран, включая Марокко, Алжир, Тунис и Мавританию, также заявили, что они выступают против укрепления связей с Израилем, сообщает израильская телекомпания Al Jazeera.ПА и Марокко делают все, чтобы сорвать саммит, сообщает Al Jazeera."ПА оказывает давление на президента Того Форе Гнассингбе, чтобы отменить саммит, и это свидетельствует об успешном присутствии Израиля в Африке", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу.