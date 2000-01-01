Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







23.08 06:12   MIGnews.com

ЮАР будет бойкотировать саммит Африка-Израиль

Организаторы африканско-израильского саммита, намеченного на конец октября в столице Того – Ломе, не получили официального заявления и о том, что президент Южной Африки Джейкоб Зума примет участие в конференции.

Так, известно, что ЮАР в течение многих лет блокировала принятие Израиля в качестве наблюдателя в Африканском союзе.

Шон Бенфельдт, посол ЮАР в Ливане и Сирии, заявил в минувшую пятницу на встрече с палестинской делегацией в Бейруте, что его страна будет бойкотировать Африкано-израильский саммит, который состоится в октябре текущего года в Того, сообщает южноафриканская газета The Citizen.

Бенфельдт утверждает, что этот саммит "предназначен для нормализации отношений между странами Африки и "государством-оккупантом", которое осуществляет "бесчеловечную блокаду" сектора Газа и заставляет страдать его население".

В ходе встречи он принял предложение палестинцев пригласить в Ливан послов африканских стран и обсудить с ними бойкот саммита в Того.

Несколько мусульманских стран, включая Марокко, Алжир, Тунис и Мавританию, также заявили, что они выступают против укрепления связей с Израилем, сообщает израильская телекомпания Al Jazeera.

ПА и Марокко делают все, чтобы сорвать саммит, сообщает Al Jazeera.

"ПА оказывает давление на президента Того Форе Гнассингбе, чтобы отменить саммит, и это свидетельствует об успешном присутствии Израиля в Африке", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаниягу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:27
Члена группировки ГТА Хазратхона Додохонова доставили в суд
04:04
В России насчитали 40 тысяч неисправных автобусов
02:26
На Нептуне и Уране могут идти алмазные дожди
01:18
Ученые: настроение мужчин ухудшается днем
00:45
Кронпринца Дании не пустили в бар
23:15
Серебренникова "сдали" свои
22:03
Эйлат: мотоциклист сбил велосипедиста с ребенком
21:59
Редкая белая коала родилась в зоопарке Австралии
20:56
Террористы: имам – зачинщик атак в Барселоне
19:52
Заявление Нетаниягу в преддверии встречи с президентом РФ
19:30
Ракка: 78 гражданских погибли в результате ударов коалиции
18:58
Террористы: мы планировали масштабную атаку в Барселоне
17:58
Репортер Аль-Джазиры за "сопротивление" против Израиля
16:58
КНДР готова к ракетному удару по Гуаму
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus