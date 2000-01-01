22.08 15:03 MIGnews.com

КНДР поставляла "секретный груз" в Сирию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

За последние полгода были перехвачены два северокорейских груза, предназначенных научному центру в Сирии, ответственному за госпрограмму о химическом оружии. Об этом со ссылкой на засекреченный доклад ООН пишет Reuters.Засекреченный доклад, по данным агенства, был представлен Совету Безопасности ООН в начале августа. Его авторами выступает группа независимых международных экспертов. "Группа расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и сотрудничестве в области вооружения между Сирией и КНДР", — приводит агентство выдержку из 37-страничного доклада.При этом в документе, как поясняет Reuters, не уточняется, когда именно и где были перехвачены указанные грузы, а также что именно они включали."Два государства-члена (ООН) перехватили суда, предназначенные для Сирии", — отмечается в документе. "Еще одно государство-член (ООН) информировало группу (экспертов) о том, что у него есть основания полагать, что товар был частью контракта (компании) KOMID с Сирией", — говорится в докладе.Компания KOMID - это северокорейская горнодобывающая торговая фирма, которая находится в "черном списке" Совбеза ООН с 2009 года. Специалисты тогда описывали KOMID как пхеньянского ключевого поставщика оружия и экспортера оборудования, связанного с баллистическими ракетами. В марте прошлого года Совет Безопасности ООН также включил в свой "черный список" двух представителей KOMID в Сирии.Перехватить поставки удалось потому что "получателями грузов были подставные сирийские организации от Европейского Союза и Соединенных Штатов". Товары должны были поставить Сирийскому научно-исследовательскому центру, который был замечен экспертами ООН в сотрудничестве с KOMID при передачах "запрещенных предметов".Представители северокорейской и сирийской миссий в ООН так и не предоставили свои комментарии о перехвате подобных грузов. А официально Дамаск тем временем информацию об использовании правительственными войсками Сирии химического оружия неоднократно отрицал.Северная Корея с 2006 года находится под санкциями ООН из-за своих испытаний баллистических ракет, а также из-за ядерной программы. Летом Совет Безопасности усилил меры в отношении Пхеньяна из-за проведенных КНДР пяти испытаний ядерного оружия, а также четырех пусков ракет большой дальности.Сирия, в свою очередь, согласилась уничтожить свое химическое оружие в 2013 году в рамках соглашения, заключенного совместно с Россией и США. Однако дипломаты, как замечает агентство, «подозревают, что Дамаск может тайно поддерживать или разрабатывать новые возможности в области химического оружия». Так, Организация по запрещению химического оружия заявляла, что за период гражданской войны в стране, которая продолжается более шести лет, в Сирии по меньшей мере дважды использовалось запрещенное вещество зарин, а также широко употреблялся хлор.