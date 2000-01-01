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КНДР готова к ракетному удару по Гуаму | Фото: Thinkstock22.08 16:58   MIGnews.com

КНДР готова к ракетному удару по Гуаму

Временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп в интервью РИА Новости заявил, что Пхеньян завершила подготовку удара по Гуаму.

"Как вы знаете, подготовка к удару по Гуаму у нас завершена. Все будет зависеть от того, будут ли США разумно вести себя", — отметил он.

По словам дипломата, если Вашингтон не будет этого делать, то Америку ожидает "очередной позор на Корейском полуострове перед всем миром".

Ранее вооруженные силы Северной Кореи объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что если Северная Корея продолжит угрожать Штатам, то ее ждет "огонь и ярость" Вашингтона.
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