22.08 17:35 MIGnews.com

Нетаниягу намерен предостеречь РФ от поддержки Ирана в САР

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует предупредить президента РФ Владимира Путина, что дальнейшая поддержка Ирана в Сирии и Ливане может привести к войне в регионе. По сообщениям издания "Исраэль Хайом", об этом глава израильского правительства заявит в ходе встречи с российским лидером в Сочи.Нетаниягу отправится в Сочи 23 августа, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. В тот же день премьер вернется обратно на родину. Предположительно на повестке дня будет стоять вопрос об иранской угрозе.Йоси Коэн, глава Моссада будет сопровождать Нетаниягу вовремя его визита в Сочи. Кроме того, в состав делегации войдут глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и секретарь по военно-стратегическим вопросам и политический советник премьера."Израиль предостережет РФ не только о том, что могут образоваться новые суннитские экстремистские группировки, которые займут место ISIS, но и о том, что укрепление шиитской оси (в Сирии и Йемене) нарушит стабильность в регионе, угрожая умеренным суннитским государствам, и может спровоцировать эскалацию напряженности", - говорится в статье газеты "Исраэль Хайом".