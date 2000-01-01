22.08 19:52 MIGnews.com

Заявление Нетаниягу в преддверии встречи с президентом РФ

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В преддверии завтрашней встречи в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел консультации по вопросам безопасности.Глава правительства заявил во вторник, 22 августа:"Завтра я отправляюсь на встречу с президентом России Владимиром Путиным вместе с главой "Моссада" и главой Совета национальной безопасности. Я обсужу с ним попытки Ирана ускоренными темпами создать своё военное присутствие в Сирии.Это, конечно, свидетельство агрессии Ирана, которая не стала меньше после ядерной сделки, и это является проблемой не только для Израиля, но и для всех стран Ближнего Востока и всего мира".Отметим, что Йоси Коэн, глава Моссада будет сопровождать Нетаниягу вовремя его визита в Сочи. Кроме того, в состав делегации войдут глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат и секретарь по военно-стратегическим вопросам и политический советник премьера.