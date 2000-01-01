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КНДР: США и Южной Корее не избежать возмездия и наказания 22.08 07:22   MIGnews.com

КНДР: США и Южной Корее не избежать возмездия и наказания

Военное командование Корейской народной армии пригрозило США и Южной Корее "безжалостным возмездием" из-за начавшихся совместных учений, сообщило агентство Киодо.

В Пхеньяне учения воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.

"После того, как (США И Южная Корея — ред.) проигнорировали наши предупреждения о том, что им необходимо сделать правильный выбор, и подстроили опасную военную провокацию, им не избежать безжалостного возмездия и наказания", — говорится в обнародованном заявлении военного командования КНДР.

Тот факт, что учения посетили глава Тихоокеанского командования ВМС США адмирал Гарри Харрис, глава Стратегического командования ВВС Джон Хайтен и директор центра ПРО Сэмюэл Гривз, также вызвал недовольство северокорейских военных, которые считают, что это "только еще больше усугубит серьезность ситуации".

"Соединенным Штатам не надо забывать, что наша военная мощь находится в состоянии ожидания пуска (ракет — ред.)", — напоминают северокорейские военные.

"Ответственность за разрушительные последствия, которые вызовут военные учения, целиком лежит на США, которые выбрали путь военного противостояния с нами", — говорится в заявлении.

В корейско-американских учениях "Ыльчи — Фридом гардиан" (UFG), которые начались в понедельник и продлятся 10 дней, принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысяч американских.

По официальным заявлениям, Ulchi Freedom Guardian — оборонительные учения с использованием компьютерного моделирования военных действий для "повышения боеготовности, защиты региональной безопасности и стабильности на Корейском полуострове".

Учения будут сосредоточены на "оптимизированной совместной стратегии сдерживания" КНДР на основе операционного плана объединенного командования США и Южной Кореи под кодовым номером 5105. Этот план предусматривает нанесение удара по объектам ядерной и ракетной программ КНДР.
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