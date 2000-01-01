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22.08 08:10   MIGnews.com

Чешский спецназ закончил подготовку на базе Цеелим

На этой неделе, в пустыне Негев на военной базе "Цеелим" прошли совместные двухдневные учения спецподразделений Израиля и Чехии, сообщает газета Jerusalem Post в пятницу. Также эту информацию подтвердил пресс-секретарь чешского генерального штаба Ян Шульц.

"Подразделения отрабатывали совместные действия в плотно застроенной местности", сообщил пресс-секретарь.

"Также бойцы отрабатывали антитеррористические операции в районах городской застройки", - добавил Шульц.

Армию обороны Израиля представляли служащие элитного подразделения «Дувдеван», которое входит в состав отдельной бригады специального назначения. Израильское спецподразделение приняло участие в секретных операциях в районах противника, и в прошлом году было награждено за отвагу.

От Чехии на учениях был 601-й отряд специального назначения, известный участием в военных конфликтах на территориях Мали и Афганистана.

По словам израильских военных, целью этих учений было повышение возможностей двух армий.

В учениях приняли участие около 50 чешских солдат, членов 601-го подразделения специальных сил, - сообщил Шульц.

Командующий израильского элитного спецназа "Дувдеван" заявил, что это был значимый и полезный опыт для его солдат.

"Совместная подготовка стала для нас возможностью поделиться опытом израильской стороны в конкретных условиях", - заявил Ян Шульц.
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